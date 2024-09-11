Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne video mesaj gönderdi.



Bu yıl yapılan zirvenin Tatar halkının sürgününün 80’inci yıl dönümüne denk geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım-Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Kırım’ın ilhakına başından beri karşı çıktığını ve tanımadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım’ın Ukrayna’ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor.” diye konuştu.



Ukrayna hükümetinin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



“Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak, güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.



Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Sözlerime son verirken platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum.



Sürgün edilişlerinin 80'inci yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum.”