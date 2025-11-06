Erdoğan'dan Özel'e tepki: Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Sizler gibi seçkin konuklarımızın önünde gündeme getirmek istemezdim; ancak... Siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını da korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim.

- Konuşan, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyor.

- Gerçekten üzülerek söylüyorum; ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da sevimsiz hal alan bu dile milletimizi mahkum etmeyiz.

“KİTAP VE ALİM HEP MERKEZİMİZDE”

- Kütüphanecilik anlamında bin 300 yıllık çok köklü bir birikime sahibiz. Kitap ve alim hep merkezimizde yer aldı. Günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

- İlme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı o zaman elde ettik.

- Zengin müktesebatı özellikle cumhuriyetimizi maziden bir kopuş olarak gören tek parti yıllarında ne yazık ki yeterince değerlendiremedik. Nice kuşakların geçmişiyle arasına kalın duvarlar örüldü. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız değerlerine bilerek yabancılaştırıldı. Koca bir nesil iki arada bir derede maalesef oradan oraya savruldu.

- Türkçe ezan garabetinden, musıki yasaklarına, kılık kıyafet dayatmalarına kadar hayatın birçok alanında bunları yaşadık. Köklerimizle yeniden bütünleşmeyi öyle veya böyle başardık. Bakınız; bugün okul öncesinden doktora sonrası düzeye kadar eğitim kurumlarımızla, gençlik merkezlerimizle çıtayı daha yükseğe taşıyoruz.

- Şu anda içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi, beş yıl önce ülkemize kazandırdık. 5 milyon 100 bini aşkın bölümü matbu olmak üzere dijitalleştirilmiş yayınlarla birlikte 141 milyon 700 bin kaynak ile burayı dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi haline getirdik."