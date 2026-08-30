Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, Türkiye 'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.

Kazada son bilgilere 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayıp.