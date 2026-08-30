Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile telefonda görüştü
30.08.2026 21:10
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faciada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.
Kazada son bilgilere 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayıp.