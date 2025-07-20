Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağına, Ercan Havalimanı'na inişinden önce F-16'lar da eşlik etti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.



Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.