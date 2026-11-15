Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

“KIBRIS'I NE OLURSA OLSUN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."