Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törenlere katılmak üzere bugün 'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve 'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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