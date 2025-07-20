Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törenlere katılmak üzere bugün KKTC'yi ziyaret edeceğini bildirdi.



Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.