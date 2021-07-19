Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor: Vereceği müjde merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor.



Erdoğan'ın ziyaretine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanısıra, çok sayıda bakan ve AK Parti yönetiminden isimler de katılacak.



Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek.



Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitabım olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme de gerçekleştirecek.



Erdoğan Kıbrıs ziyaretinde, 2019'da insansız hava araçlarının kullanımına açılan Geçitkale Havaalanı'nın, silahlı insansız hava aracı üssüne de dönüştürülmesi de planlanıyor.

ALTUN'DAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI



Kritik ziyaret öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan "Kathimerini" gazetesine konuştu. Altun, "İki devletli çözüm" mesajı verdi.



Altun, "Beklentimiz bölgenin zenginliklerinden birlikte faydalanmanın yollarını düşünmeleri. Bu ihtilafı çocuklarımıza miras bırakmak istemiyorsak, gerçekçi olmalıyız. En gerçekçi çözüm, KKTC’nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu, iki devletli çözümdür" dedi.



Fahrettin Altun, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve barışın hakim olmasını istediğini vurguladı. İletişim Başkanı Altun, oon yıllarda yaşanan gerginliklerin sebebinin Türk tarafı olmadığını da kaydetti.



Altun, "Maalesef bazı Yunan politikacılar, Rum politikacılarla birlikte, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını adeta yok sayan, maksimalist iddialar ortaya koydu. Türkiye de hem kendi hem de Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak için gereken adımları attı. Yunan tarafından beklentimiz, artık maksimalist iddialarında ısrar etmeyerek, bölgenin zenginliklerinden birlikte ve barışçıl bir şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeleridir" diye konuştu.