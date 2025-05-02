Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı , yarın (3 Mayıs Cumartesi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Altun mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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