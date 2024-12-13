Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel oyunun aktörü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'e seslenerek, "PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize asıl sizin cevap vermeniz gerekir. YPG/PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz?" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin küresel oyunun önemli aktörleri arasına girdiğini belirterek, "O yüzden Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekmektedir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi klasik parti gibi görenin fena yanılacağını belirterek, sözlerine söyle başladı:
"Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor.
Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;
"Bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna eğip bükmeyeceğiz, ülkemizle ilgili hayalimizden taviz vermeyeceğiz.
Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim, beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar AK Parti teşkilatlarının kapısı, tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hiç şüphesiz teröristle, hainle, hırsızla, arsızla işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti'yle asla kesişmez.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE YÜZDE 50 ÇITASININ ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"
Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.
Son seçimlerdeki neticeyi yol kazası olarak kabul ediyoruz. Gerekli düzenlemeyi her kademede yapıyoruz.
Suriye meselesi Türkiye'nin nerede olduğunu gösteren bir turnusol olmuştur.
Baas rejimin hapishanelerinden yansıyan insanlık dışı işkence, ölüm ve zulüm görüntüleri bile bunları insani çizgiye getirmedi. Bir garibin elinden tutmak yerine hala yerinden yurdundan edilmiş gariplere kin kusuyorlar.
Son iki haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir.
ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT VERDİ
Dün Sayın Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye’deki uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir. YPG'ye kefil olan sizdiniz.
PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize asıl sizin cevap vermeniz gerekir. YPG/PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz? Bayrak değiştirmek ne zaman PKK'nın uzantılarını aklamak için yeterli olmaya başladı. Hadi Suriye'yi bilmiyorsunuz, PKK'nın 40 yıldır çevirdiği dolapları da mı bilmiyorsunuz?
Tüm bu krizlerde Türkiye'nin kaptan köşkünde AK Parti'nin olması Türkiye'nin şansıdır. CHP'nin simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.
"TÜRKİYE KÜRESEL OYUNUN AKTÖRÜ"
Türkiye küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir. Türkiye'nin CHP yönetimi altında tüm bu siyasi sınamalardan geçtiğini düşünebiliyor musunuz?
O yüzden Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekmektedir.
CHP'li belediyelerin içler acısı halini zaten siz de biliyorsunuz. Temel belediyecilik hizmetlerini bile sunmaktan uzaktalar. Bunlarınki reklam belediyeciliği.
Bir ofiste toplaşıp para kulesi yapmak ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden devletin malını yağmalamaktan başka hiçbir icraatları yok.
SGK'ya borcunu ödemeyen, borç üstüne borç yapan ve bundan utanmayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz."
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