Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel oyunun aktörü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi klasik parti gibi görenin fena yanılacağını belirterek, sözlerine söyle başladı:



"Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor.



Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



"Bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna eğip bükmeyeceğiz, ülkemizle ilgili hayalimizden taviz vermeyeceğiz.

Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim, beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar AK Parti teşkilatlarının kapısı, tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hiç şüphesiz teröristle, hainle, hırsızla, arsızla işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti'yle asla kesişmez.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE YÜZDE 50 ÇITASININ ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"



Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.



Son seçimlerdeki neticeyi yol kazası olarak kabul ediyoruz. Gerekli düzenlemeyi her kademede yapıyoruz.



Suriye meselesi Türkiye'nin nerede olduğunu gösteren bir turnusol olmuştur.



Baas rejimin hapishanelerinden yansıyan insanlık dışı işkence, ölüm ve zulüm görüntüleri bile bunları insani çizgiye getirmedi. Bir garibin elinden tutmak yerine hala yerinden yurdundan edilmiş gariplere kin kusuyorlar.



Son iki haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir.