Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Sevgili çocuklar değerli misafirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoşgeldiniz. Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünyanın çocuklar bayramında sizleri misafir etmenin memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını şahsım ve milletim adına kutluyorum.

Bağımsızlığımız için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün çocuk bayramımızla beraber Meclisimizin dualarla, tekbirlerle açılışının yıldönümünü de kutluyoruz. Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi bağımsızlığımıza giden yolun da müjdecisi olmuştur. Böyle anlamlı günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu devletimizi kuranların sizlere olan inancının sembolüdür.

Bu çocuklarımıza verilen önemin işaretidir. Ben herbirinizin bu emaneti en iyi şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler Türkiye'yi çok daha iyi aşamaya taşıyacaksınız. Sizlere daha güzel bir gelecek sunmak çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

"YENİ KABİNEM BURADA"

Erdoğan, ardından sözü minik cumhurbaşkanı 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Konuşmasının ardından gazeteciler soru alan Sözeyataroğlu'nun, kabinede revizyon iddialarıyla ilgili soruyu "Zaten yeni kabinem burada" diyerek yanıtlaması gülüşmelere neden oldu.

"TELEFONU BENDE YOK"

Ardından şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız" dedi.