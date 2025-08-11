Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun çalışmaları çok mühim

BALIKESİR'DEKİ 6,1'LİK DEPREM



Balıkesir'deki depremde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaşanan her deprem ve sarsıntı ile depreme hazırlık konusunun önemini hatırlıyoruz. Herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleriyle el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda mutabakat oluşmalı." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Terörsiz Türkiye hedefine giden yolda bir adım daha atıldı. Muhalefetin de katılımıyla kurulan komisyon, Meclis'in süreci sahiplenmesi bakımından son derece kıymetli. Bu sahiplenmenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Komisyonun ilk iki toplantısında kararların oy birliği alınması bir başka ümit verici, bu yaklaşımın sürdürülmesini diliyoruz. Milli meselelerde milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Bu millet 86 milyonun her bir ferdinin devletidir.

Terörden ilanihaye kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Yeşeren umutlar umarız günlük siyasete kurban edilmez."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

"Gazze'ye umut ışığı olabilmek için devletimizin tüm imkanlarını, tüm diplomatik kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak uğruna bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. Gazze'deki vahşeti durdurmak, insani yardımları kesintisiz ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gazze'yi asla yalnız bırakmayız. Terör devleti İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir."

"Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz'da hem yıllık enflasyon hem gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır, ülkemizin denklem dışına itilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Eleştiri bahanesiyle ülkemizin içinde 5. kol faaliyetlerine izin vermeyiz."

USULSÜZ DİPLOMA SORUŞTURMASI



"Ellerine almışlar bir iftira fırçası önlerine gelene kara çalıyorlar. Soruşturma konusu suçu bundan 1 sene önce tespit eden de, şikayete den de, yargıya intikal ettirip yakalanmasını sğalayan da devletimizin kurumladırı. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış ve 199 şüpheli hakkında kamu dabvası açılmıştır. 37 kişi tutuklanmış ve 157 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Kim milletin hakkına giriyorsa yakasına yapışacağız. 30 yıl sorna İStanbul'da yakayı ele vereneleirn konumları ve unvanlarıan nasıl bakılmadıysa bu dosya da da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Daha önemlisi suç örgütü üyelerini aklamak için kimse sokağa çıkmadı. Milli markaları boykot çağrısı yapmadı."