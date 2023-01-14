Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimiz sayesinde terör örgütlerinden darbecilere ekonomik tetikçilere kadar istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin tamamının hakkından geldik.



CHP ELEŞTİRİSİNE KOMUTAN ALKIŞI

TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal Sakarya'da bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. O teröristler oralardan çıkamazlar. Bu şimdiden vaadediyor.

''ORDUMUZUN KOMUTANLARINA SEVİYESİZCE HAKARET EDEN BİR KİŞİ BU ÜLKENİN SİYASETÇİSİ OLABİLİR Mİ?''



Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Anayasamıza göre bu kardeşiniz bu ordunun başkomutanıdır. İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ

Bir masa kurmuşlar herkesten ayrı ses çıkıyor, herkes ayrı baş çekiyor ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar, daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?"

