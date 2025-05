Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde konuştu.

Cumbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkı için yeni eserler inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü olarak nitelendiren Erdoğan, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin varolmaz tezahürüdür." dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz.

Sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemizi Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.

Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser kazandırıyoruz. Yeni eserler inşa etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin varolmaz tezahürüdür.

"HER DETAYINDA MÜCADELE RUHU VAR"

Erdoğan, yerleşkede açıklamalarda bulunuyor:

"Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimiz alın teri her detayında mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte her bir taşında her bir detayında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var.



Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti'nin gücüne ve itibarına yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum.

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Hayat tarzı, kılık kıyafet mezhep ve köken üzerinden insanlsarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelendiği açıktır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz.

Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız KKTC'dir.

Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türk'üne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ortak irademizdir. Türkiye'nin ve KKTC'nin vizyonudur."

CUMHURİYET MECLİS BİNASI



20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor.

Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.



YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor.

5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, bin kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, bin 675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak.

Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.