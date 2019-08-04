Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi ortak açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bugün anlamlı bir gün. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya bir taraftan da muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalga geçenler oldu. Yap-işlet-devret'le yapıyoruz. Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Bugün kalan 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Böylece otoyolun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz.