Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'de huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimiz, kısa sürede kendisini toparladı. Birilerinin sırf ordularımız insan gücüne darbe vurma için çıkardığı fitnenin en büyük cevabı gençlerimizdir.

Bizim geleneğimizde ordu, milletin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa, işte o zaman bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzun gücünü aldığı kadim köklerinden koparma gayretleri had safhadaydı.

Deniz Harp Okulu camimizin açılışını yapıyoruz. Kara ve Harp Okulları'ndaki camileri de kısa sürede bitireceğiz. Harp Okullarımızın eğitimi süresini 5 yıla çıkararak ve kalitesini artırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.

Kahraman ordumuzdan yakında yeni başarıların, yeni zaferkerin müjdesini alacağız.

TÜRK F-16'LARINA YUNAN TACİZİNE TEPKİ

Ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı dönemde yardım etmeyen NATO'nun nereye ve kime destek verdiğini görüyoruz. Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu biliyoruz.

Dünyanın dört bir yanında teröristlere yağdırılan silahları bize parasıyla satmayanlardan haberdarız'.

Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var."