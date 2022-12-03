Cumhurbaşkanı Erdoğan, pamuk ve ayçiçeğinde destekleme tutarlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz seçim öncesi meydanlarda bol bol vaat dağıtıp sözlerinin üstüne yatanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız işlerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığında peşine düşer, yatırıma dönüşünceye kadar peşinden ayrılmayız.

Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 ratışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticisine fark ödemesi desteğini 1,10 liradan 1,60 liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam destekleme tutarı kilo başına 2,14 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçekte mazot ve gübre desteği dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini de kiloda 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kiloda 1 lira 11 kuruş buluyor. Bu yıl üretimde tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

"ENFLASYON HIZLA AŞAĞI İNECEK"

Enflasyonun hızla aşağı inişine şahitlik ederek kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz. 2023'te milletimiz çoğu bitme aşamasına gelen projelerin de kaderini belirleyecek. CHP ve şürekası nükleer santralden İHA ve SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını defalarca göstermişlerdir.

Seçim geliyor dört başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci meselesi. Şu anda ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili her yalan yanlış şeyi söyleyecekler. Bay Kemal yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi söyleyecek.Bay Kemal ve şürekası milli ve yerli bir muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Türkiye kaybetmiş, demokrasi yara almış, ekonomi zarar görmüş bunların umurunda değildir.

Türkiye'nin bu yıkım ekibinin insafına kalmaması bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. Biz iş isıkı tutarsak 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz.