Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasını yapıyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalan ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun nedeni milletimize mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır.



