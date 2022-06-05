Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Haberler - ntv.com.tr 05.06.2022 - 15:13
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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasını yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalan ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun nedeni milletimize mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır.