Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi

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2021-2022 Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasına öğrencileri tebrik ederek başladı.

Yeri geldiğinde her türlü zorlukla mücadele eden öğretmenlere de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı umutlarımız yükseliyor'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bugünün çocukları, yarınlarımızı inşa edecek. Bu yüzden 20 yıldır durmadan eğitim deyip, bu alana oldukça önem veriyoruz. Eğitim-öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu biliyoruz. Aslan payını her daim eğitime tahsis ettik. Eğitim bütçemizi 10 milyar liradan 273 milyar liraya çıkarmasaydık, diğer ülkeler gibi salgın döneminde sıkıntı yaşardık. Ülkemize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık.

Evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılan kitap sayısı 4 milyar adedi buldu. Artık yardımcı kaynaklar da Bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz şekilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz.

ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ TAVSİYESİ

Yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir, belki bir topun, belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız. Arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz tatilini farklı yerlerde, farklı faaliyetlerle geçirecek. Tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir''