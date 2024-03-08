Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin her türlü gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracağız.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı icra edeceğiz. Gençlik çok büyük bir lütuf. Kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan yuvası haline getirerek, spordan edebiyata her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, zorluklarını birer birer aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.

Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi.

Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da artırmanızı bekliyorum. İşte o zaman ailenizi, devletinizi yanınızda göreceksiniz.

Biz gençlerimizin her birinin yüreğinde saklı cevherleri görebiliyoruz. Yeter ki siz potansiyelinizi hayata geçirin.

Bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden umudu kesen milletler geleceğini kaybeder. Vesayete karşı koyarken gençlerimizi hep yanımızda gördük. Şimdi tek hedefimiz, Türkiye yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke emanet edeceğiz.

"İSRAİL YÖNETİMİ KATİLDİR"

Gazze'de yaşanan katliamlar Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlali gibi husular yaşanıyor. Filistin'de uygulanan katliamlara karşı bize düşen bu tavırları sergilmektir.



Gazze'de yaşanan katliam sona ermeli. Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.

İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır.

Netanhayu yönetimi ile yan yana anılmak bile ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir, katildir. Filistin halkının sahip olduğu evleri gasbetmektedir. Yerleşimci denen işgal çetesi İsrail gözetimi altında hareket ediyor. İsrail yönetimi yalanlar söylüyor. Hamas, bunların iddia ettiği gibi bir örgüt kesinlikle değildir. Bilakis canları pahasına vatanlarını ve topraklarını savunan bir direniş hareketidir.

Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır.

Filistinli kardeşlerimiz arasında vahdetin sağlanması için de tüm taraflarla görüşüyoruz. Gazze'ye 3 bin tonluk yardım malzemesi yola çıktı. Ramazan ayında yardımlarımızı daha da artıracağız."