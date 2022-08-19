Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut fiyatları için yeni hamleyi önümüzdeki ay paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de konut teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İki gün binlerce insanımızı toprağa verdiğimiz 17 ağustos depreminin yıldönümüydü. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı hala yüreklerimizde taze.

O ülkenin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında Ecevit vardı. O deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Biz iktidara geldik bütün bu yerleri ayağa kaldırdık.

Amacımız ülkenin hiçbir yerinde sağlam olmayan metruk yapı bırakmamaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi yeni baştan inşa ederken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak bir modeli hayata geçirdik.

Geçmişteki acıları göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerinin merkezi haline getirdik.

Projede geleceği kucaklayacak, 35 bin kişinin istihdam edileceği teknoloji geliştirme bölgesi var. 60 bin konutluk bu proje ile büyük bir şehircilik atılımı gerçekleştiriliyor.

Son dönemde yaşanan depremlerde ve afetlerde kurumsal kapasiteyi kullanıp istenilen onarımı kısa sürede yaptık.

Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız.

Tarım kredi kooperatiflerinde büyükbaş hayvanlara da geçiyoruz. Diğer ürünlerde de yüzde 35'e kadar indirimler yapmak suretiyle sizlere ürünlerimizi ulaştıracağız.