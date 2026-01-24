Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün kökü kurutuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, bin 482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Adnan Menderes'in demokrasi bayrağı olarak gösterdiği Aydın'ın bizim gözümüzde her zaman ayrı bir yeri vardır. Aydın'ı daha da güzelleştirmenin mücadelesini veriyoruz.

İLK TESLİMAT 2027 MART'TA

Toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Konut projemizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine geçen ay başladık.

Aydın'da toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Ana muhalefetin genel başkanı çıkıp 'Bu evleri bitiremezler' diyecek. Niçin yapılamayacağını anlatmaya çalışacaktır. Aynısını deprem bölgesinde yaptı. 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Orada yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe ettiği büyük laflar aklına geliyor ve eziliyor. Deprem bölgesine sahip çıkmaz şimdi mi aklınıza geldi. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. 3 yıldır neredeydiniz Özgür Efendi? Yeni mi ayıldınız? CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak yeni geliyor.

Şimdi de emekliler üzerimizden bir istismar arayışı içindeler. Yönettikleri belediyeler işçiye harçlık veren kendileri değilmiş gibi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. İşçiler belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Önce belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeyin.

“ESERLERİNİZDEN BAHSEDİN ÖZGÜR EFENDİ”

Ana muhalefetin ülkede ne olup bittiğinden haberi yok. Biz eserlerimizle, hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin Özgür Efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz. Cesaretiniz varsa bahsedin. Bizimle eser, hizmet yarıştırın. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin konutu da aynı hızla inşa edeceğiz.

AYDIN'A MÜJDE

Aydın Şehir Hastanesi aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak.

Özlem Çerçioğlu sosyal belediyecilik alanında çıtayı yükseğe taşıyor.

“SURİYE HIZLA TOPARLANIYOR”

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistem kökten çatırdıyor. Konforlu coğrafyalar ilk defa gerçeklerle yüzleşiyor. Davos'taki tartışmalara baktığımızda yaptığımız eleştirilerin artık batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize acımasızca eleştirenler bugün bize hak veriyorlar.

Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerli. Suriye'deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13,5 yıl bize demediklerini bırakmadılar. Sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devril. Zulüm bitti. Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor.

DAEŞ denilen terör örgütüyle mücadele eskisinden bile daha güçlü, kararlı bir hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Terör örgütleri işgal ettiği yerden çıkartılıyor. Suriye'nin kuzeyinde de terör bitecek.

Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini topluyoruz. Halep'te Hama'da milyonlar Türkçe konuşuyor. İç siyasette de dış politikada da attığımız her adımı hesaplıyor. Ondan sonra harekete geçiyoruz. Türkiye, eğil kadroların yönetimdedir.