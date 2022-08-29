Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kooperatif market sayısı 3 bine çıkacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait market sayısı 1200'den 3 bine çıkacak.

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri'nde konuşan Erdoğan, küresel fiyat artışlarına değindi.

"Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu" diyen Erdoğan, "Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar. Marketlerin rafları Avrupa'da boş" dedi.



Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek" diye konuştu.

Erdoğan, "Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin ve politikaların günlük hayattaki yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Büyük Taarruz ve akabindeki çatışmalar dünya askeri tarihine en başarılı askeri harekat olarak geçmiştir. Milletimiz ebedi vatanı Anadolu'daki istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Mücadelenin sadece silah ve para ile değil inanç, iman ve kararlılıkla kazanıldığı görüldü.

Milletimizin son iki asrı kayıplarla saldırılara karşı direnmekle geçmiştir. Her badireyi atlattık, her oyunu bozduk, hep mücadele ettik. Sabreden kimse zafere ulaşır.

Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan mekanizmalar o kadar güçlüydü ki iyi niyetli girişimler sonuç vermedi. Hükümete geldiğimizde iki asırdır altyapısı ihmal edilmiş, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi ve askeri gücü törpülenmiş bir Türkiye devraldık.

"HEDEFİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM ETTİK"

Altyapı eksikliklerini 20 yılda tamamlayacak bir hareket başlattık. Kalkınma hamlemizin önemi ve gücü salgın dönemiyle onu takip eden küresel ekonomik kriz sırasında çok daha iyi anlaşıldı. Tüm dünyanın dengesi alt üst olurken biz hedeflerimize doğru yürümeye devam ettik.

"TERÖRÜN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sıradaydı. Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e, Bestler Deresi'ne girdik mi? Terör inlerini bunların kafalarına kafalarına geçirdik mi? Yurt içi ve dışında bunları başardık mı? Başarmaya devam edeceğiz. Nice bedeller ödedik ama Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik.