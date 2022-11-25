Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intiharı önledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla'da katılacağı törene gitmek üzere hareket etti.



EVİNE GÖNDERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu. Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti.



Erdoğan'ın ikna ettiği Murat Duran'ı evine gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

