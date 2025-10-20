Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor: Üç ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, Körfez ülkelerini ziyareti üç gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak yarın Kuveyt'te olacak. Erdoğan daha sonra Katar ve Umman'a da geçecek.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretler kapsamında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi.

Ziyaretlerde mevcut iş birliklerinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar da ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler üzerine uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması da bekleniyor.

Ziyaretler kapsamında ilişki ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla yeni anlaşmalar imzalanması da planlanıyor.