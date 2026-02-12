Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili açıklama. "Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

“DÜNKÜ SALDIRILARI REDDEDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda dün yeni bakanların yemin töreni öncesi yaşanan yumruklu kavgayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha hep beraber tanık olduk. Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak. Yeminler yapıldı iş bitti. Ne oldu? Rahat dursanıza güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Bunlarda demokratik anlayış yok. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Milli iradeye karşı edepsizlik ederek çirkin ve çirkef siyasetlerini genel kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler. Dünkü saldırıları telin ediyor ve reddediyorum."

MECLİS'TE YUMRUKLU YEMİN TÖRENİ

Görevlerine yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün Meclis'te yumruklu bir oturumda yemin etti.

CHP'liler Akın Gürlek'e tepkiliydi. Kürsü önünde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi.

Gerginlik yemin metni okunurken de sürdü. Yeni bakanlar yemin metnini AK Partili milletvekillerinin çevrelediği kürsüde okudu.

“MUHALEFETİN ŞİDDET DOZU ARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin şiddet dozunu giderek artırmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü de söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Muhalefetin şiddet, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayakta ise 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Ezberler bozuluyor mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. AK Parti, bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir.”

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren Erdoğan"Ana muhalefet 'Faizle afet konutu satıyorlar.' diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söyledi, depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştı."

“SON YILLARDA BİR TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR”

“Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısının daha sık çalındığını belirtti.

Erdoğan, "Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye, gündemi belirlenen değil gündem belirleyen olarak adından söz ettiriyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor. Kriz çözümünde anahtar ülkeyiz. Türkiye gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.