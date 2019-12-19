Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." dedi.



"BUNLARIN HİÇBİRİSİNE BOYUN EĞMEDİK"



Erdoğan, "Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik" ifadelerine yer verdi.



"ONLAR ÜZERİMİZE GELDİKÇE BİZ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5'ten büyüktür diyoruz." diye konuştu.