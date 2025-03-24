Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür emperyalizmine geçit vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu milleti köklerinden koparmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizim asli sorumluluğumuzdur.

Son 23 yılda pek çok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim alanında da gerçekleştirdik. Müfredetta yaptığımız reformları fiziki takviyelerle güçlendirdik.



Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretim ise 22’ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik. Toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. İktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik.



Evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak vizyonla hareket ediyoruz.

Bilim yapmadan, sağlam eğitim sistemi kurmadan kökleşemez, kalıcı hale gelemez, insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız.

Evreseli ıskalamadan kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz. Eğitim fikir ithalatı değil, kendi sesini bulmaktır.

Gençlerimiz hak etmedikleri eleştirilerin hedefi olabiliyor. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımı doğru bulmuyorum. Ben yeni nesilden çok ümitliyim. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor. Okumaya özen gösteren bilinçli gençlik fırtına gibi esiyor"