Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma dünyayı etkisi altına alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'nci Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşmanın dünyayı etkisi altına aldığına dikkat çeken Erdoğan, Filistin'e yönelik de mesajlar verdi.

Direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularını ilettiğini belirten Erdoğan, “Gazze'ye 'Konteyner gönderelim' diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir aksiyon ve fikir adamıydı. Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur.

-İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor.

-Baskılar karşısında pes etmemeyi, zulme rıza göstermemeyi, haksızlık karşısında susmamayı biz Necip Fazıl'dan öğrendik.

-Türkiye Yüzyılı ülkümüze omuz veren, ülkemizin yarınlarını inşa eden gençlik bizimle buradadır.

-Gazze'de İsrail saldırılarında şehit edilen 71 binden fazla Filistinli kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum

-Gazze'ye 'Konteyner gönderelim' diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar.

-Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor.

12. NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ KAZANANLAR



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan isimleri de açıkladı.



Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın