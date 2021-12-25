Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile toplu açılış törenine katıldı.

"TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİNİ SEKTEYE UĞRATMAYA KALKTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk konuşmasını AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptı.

Konuşması esnasında partililerin "Bir şarkı sen" şarkısını söylemesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hatırlayın, siz bu güzelim şarkıyı terennüm ederken, onlar, 'yandık, bittik, öldük' diyerek, insanımızın, girişimcimizin, çalışanımızın, üreticimizin morallerini bozmaya çalıştılar. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek, Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle Önce siz ne yaptınız veya belediyeleriniz ne yapıyor, bunu bu millete anlatın, hiçbir şey yok. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok.

''ÇAREYİ OTEL LOBİLERİNDE BULUŞTUKLARI IMF KOMİSERLERİNDE ARADILAR''



Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin, tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar, onlardan medet umdular."



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ÇILGINA DÖNDÜ, DAHA ÇOK ÇILGINA DÖNECEKSİN

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nı ziyaret ettiğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Hani diyordu ya 'Merkez Bankası bağımsız değil', ya bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre, demek ki bağımsız ve şimdi böyle bir kuruluş sana bir brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıya, dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Ya sende bir defa bu noktada haysiyet yok. Arkadan İstatistik Kurumu'na gitmek istedi. İstatistik Kurumu nefis bir cevap verdi, 'Siz, imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz. Dolayısıyla sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok. Çok istiyorsanız bize yazılı olarak bildirin, biz de size yazılı cevabını veririz.' Çılgına döndü. Daha sen çok çılgına döneceksin çünkü dürüst değilsin. Siyasi ahlaktan yoksunsun. Sende etik diye bir şey yok ve bizler kararlı adımlarla yürüyoruz, şehir hastanelerimizle ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın rahatlıkla gittikleri zaman ilgi görecekleri yerdeyiz."



GAZİANTEP'TEKİ PİTBULL SALDIRISI



Erdoğan, Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması olayına değinerek, "Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Şimdi tabii bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor" diye konuştu.



''KANDIRAMAYACAKSINIZ, BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ''



Asiye'nin dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne nakledildiğini ve orada gerekli operasyonların yapılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tabii ilginç olan bir şey var, şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hala bu adamlar 'acaba babasını nasıl aldatırız, nasıl kandırırız ' bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız, bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de, babayı da, yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımıza inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz."



"BU ADAM NE KADAR ZAVALLI ELEKTRİĞİ KİMİN ÜRETTİĞİNİ BİLE BİLMİYOR"



Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonunun olmadığının bu süreçte bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Bunların ne milletimize hizmet gibi bir dertleri ne de ülkenin yarınlarına dair bir hayalleri var. Bunların yegane gayesi, yalan, iftira, hakaret, siyasetle gemilerini yürütmek, koltuklarını borçlu oldukları odaklara şirinlik yapmaktır" diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şanlıurfa'da ne diyor 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin, elektriği size bedava verelim.' Ya bu adam ne kadar zavallı bir adam ya Elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyor. Ya belediyelerin elektrikle ne işi var Belediyeler, devletten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektriği alır, bedelini öder. Arkadaşlarımız gayet güzel bir şey söylediler, dediler ki 'Adana'da senin belediyen var.' Haydi buyurun. Adana neredeyse yarısı çiftçi olan bir ilimiz. Haydi Adana'daki çiftçilerimize elektriği ver bakalım, verebiliyorsan bedava. Yalan, yalan. Kendi çıkarları ve ikballeri uğrunda çiğnemeyecekleri değer yoktur. Bunun için onlardan ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir iş, hayırlı bir söz beklemiyor, sadece gölge etmesinler, yeter diyoruz."

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

''BEYAZ TÜRKLER, HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN''



Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şu ifadelere yer verdi:



''Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Bu yavrumuz şu anda emin ellerde.



''KUR SPEKÜLASYONUNU 1 SAATTE ATIVERDİK''



Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık. Kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı 84 milyonun hayatını olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz kurun seviyesini şartlar imkanlar belirler. Atalarımızın güzel bir lafı var 'Dere yatağında akar.' Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik. İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.''