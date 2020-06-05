Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurallara uyulmazsa kısıtlama geri gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen Millet Bahçeleri toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Şehircilik geleneğimiz olacak Millet Bahçeleri'nin yavaş yavaş açılışını yapıyoruz. Halen inşaatı süren Millet Bahçeleri'nin açılışını da peyderpey yapacağız. Bugünkülerle birlikte toplam 23 Millet Bahçesine ulaşmış oluyoruz. Cumhuriyet döneminde yürütülen şehircilik planı maalesef çok kötü yönetilmiştir. Türkiye 1990'lı yıllara artık bu yükü taşıyamaz durumda gelmiştir. Belediye başkanlığı yaptığım sürede birçok yapı kaçak durumdaydı. 2023 yılına kadar 81 ilimizin tamamında Millet Bahçesi kuracağız.

Corona virüs salgını bize bir gerçeği daha gösterdi. Her yerde işlerin yolunda gittiği dönemlerde dahi ülkemizin nasıl geri bırakıldığını anlamış oluyoruz. Ülkemize kazandığımız eserler ile bu kısır döngüyü kırmış olduk. Bunu da son 10 yılda yaptıklarımıza borçluyuz.

SOKAK KISITLAMA İPTALİ

Esasen sokağa çıkma yasağını düşünmüyorduk. Binli sayıya ulaşan vaka sayısı ile birlikte tekrar kısıtlama konusunu gündeme almak zorunda kaldık. Dün gece ise bu durum ilan edilmişti. Ancak vatandaşlarımızdan aldığımız tepkiler ile kararımızı yeniden gözden geçirdik. Bu kararın farklı ekonomik ve sosyal kayıplara yol açacağını anlamış olduk. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde uygulanacak olan kısıtlamayı iptal etme kararı aldım. Vaka sayısı artarsa ve tedbir alınmazsa önlemler tekrar gündeme gelecektir. Büyük devlet olmak için maddi imkanın yanında merhamet gerekiyor. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuz bütün dünyaya göstermiş olduk. Kısa dönemde Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışını yaptık. Ilısu Barajı gibi de dev bir hizmeti sunduk. Yarın Yusufeli Barajı'nın beton dökme törenine video konferans ile katılacağız.

Askerimiz Libya'da, Kuzey Irak'ta, İdlib'de destanlar yazıyor. Tekrar belirtmek isterim, milletim cumartesi ve pazar günü serbestir.