Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığı'nca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erzurumlulara, "Palandöken yüce dağ, altı mor sümbüllü bağ, seni vermem yadlara, nice ki bu can sağ dadaşlar. Yüreği Palandöken gibi yüce, kalbi şehrinin kapıları gibi açık dadaşlar" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum, kar şehri, yar şehri Erzurum. Asya'nın kapısı, Türkiye'nin tapusu Erzurum. Medeniyetimizin, tarihimizin medarı iftiharı Erzurum. Nene Hatun'un diyarı, istiklalimizin karargahı Erzurum. Her oğlu bir Alparslan, her kızı bir Nene Hatun olan Erzurum" ifadelerini kullandı.



Erzurum'u "Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler" diyen İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve nice gönül sultanının, "Yare varacak günümdür, çıkam yollara yollara" diyen Emrahların, Sümmani Babaların, hak ve halk aşıklarının şehri olarak niteleyen Erdoğan, sözlerini sürdürdü:



"Yemen'den Revan'a, Libya'dan Galiçya'ya kadar bir zamanlar bizim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı olan Erzurum. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyetin gözbebeği Erzurum. Mücadelesiyle tarihimizi yazan, türküleriyle kültürümüzü yaşatan, gönül tellerimizi titreten Erzurum. 'Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli İslam'ın Mevla’ya emanet olsun Erzurum. Erzurum gayet şecaatli erler var idi nisası ricali haydar idi edebli erkanlı bir diyar idi Mevla'ya emanet olsun Erzurum.' Seni Alvarlı Efe Hazretlerinin işte bu duasıyla selamlıyorum Erzurum."



Erzurum'u, bir aylık aranın ardından bugün kar, tipi altında bir kez daha gönülden selamladığını belirten Erdoğan, Erzurumluların soğuk havaya rağmen meydanı doldurduğunu söyledi.



Erdoğan, geçen yıl da iki defa şehre geldiğini, Erzurumlularla hasret giderdiğini dile getirdi.



"Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor" diyen Erdoğan, Erzurum'un ilçelerine de selam gönderdi.



"MİLLİ MÜCADELEMİZİN ATEŞİ ERZURUM'DA YAKILMIŞTI"



Milli mücadelenin ateşinin Erzurum'da yakıldığını, Erzurum Kongresi'nde ne denmişse, Kurtuluş Savaşı'nda onun yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne hazırlanıyoruz değil mi? Bütün yıl dönümlerimiz gibi, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü de coşkuyla kutlamanın yanında, gelecek nesillere kalacak eserler ortaya koymalıyız. Çünkü, unutmayın 'Vatan bir bütündür, bölünemez', yani biraz sonra göstereceğim ilkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü, 'manda ve himaye' yani 'vesayet', kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik" diye konuştu?



"Ama birileri ne diyor? Ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor?" diye soran Erdoğan, HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün Erzurum'dan yeni bir güneş yükseliyor. Ama bakınız ne diyor? 'Kürdistan' diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Doğu Anadolu var, işte Erzurum. Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var. Benim ülkemde Karadeniz var. Benim ülkemde Akdeniz var. Benim ülkemde Orta Anadolu var. Benim ülkemde Ege var. Benim ülkemde Marmara var ama benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz."



"SÖYLE BANA ARKADAŞINI, SÖYLEYEYİM SANA KİM OLDUĞUNU"



Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "İşte şu anda kim kiminle kol kola? CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Dördü bir araya gelmişler" dedi.



Hazreti Muhammed'in, "Kişi sevdikleriyle beraberdir" hadisini paylaşan Erdoğan, "Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Değerli kardeşlerim ya huyundan, ya suyundan, ya dilinden bir yerden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak, onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti, aynı şekilde HDP'yle. Şimdi bunlar bir ittifak oluşturmuşlar, biz de bir ittifak oluşturduk. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'dan bu yana 7 Ağustos Yeni Kapı ruhuyla yürüyoruz. İnşallah temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar yürüyelim" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Erzurum, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz? Cumhur İttifakı'nın yanında yer alıyor muyuz? Büyükşehirde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza, Cumhur İttifakı ve bunun yanında AK Parti ve MHP'li adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularını yöneltti.



Alandakilerin hep bir ağızdan "evet" demesi üzerine Erdoğan, "Maşallah. Kar, bora, fırtına benim dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydanlardasınız. Temennim odur ki inşallah teşekküre geldiğimde hava çok daha güzel olur ve sizlerle burada on binlere hitap ederiz. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.



Erdoğan, hükümetleri döneminde yaptıkları yatırımlar ve getirdikleri hizmetlerle Erzurum'a layık olmaya çalıştıklarını söyledi.



Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 3 bin 418 yeni derslik, çocuklara yenilikçi yönlerini keşfedebilmeleri imkanı sağlayarak robotik kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik nesnelerin interneti, tasarım, mobil uygulama ve yapay zeka eğitimleri vermek için "dene-yap teknolojileri atölyeleri" kurduklarını anlattı.



Erdoğan, hedeflerinin iki yıl içinde 81 ilin tamamına bu hizmeti götürmek olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesini kurduklarını anımsatan Erdoğan, Erzurum'a ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesi'ni de kazandırdıklarını hatırlattı.



Bugün Erzurum'un Açıköğretim Fakültesi hariç 77 bine yakın yükseköğrenim öğrencisine ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencileri için 13 bin 776 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde Erzurum, Aşkale ve Oltu'da toplamda bin 250 kişilik yükseköğrenim yurt binaları daha açıyoruz. Aziziye, Aşkale, Oltu ve Uzundere'ye gençlik merkezleri inşa ettik. Erzurum Kamp Eğitim Merkezi'nin ve Pasinler Gençlik Merkezi'nin yapımı, Horasan Gençlik Merkezi'nin ise arsa tahsis çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



"ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'Nİ KURUYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 110 bin metrekarelik bir alana Yakutiye'de millet bahçesi yapacaklarını açıkladı. Millet bahçesinin içine bin-bin 500 metrekarelik millet kıraathanesi yapacaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bu millet kıraathanesinde de gençlerimiz gelecek, derslerini çalışacak, kitaplarını okuyacak... Erzurum'un yerel neleri varsa onları da ücretsiz olarak orada bulacak. O da bizim gençlere ikramımız olacak" dedi.



Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, engellilere, yaşlılara 3 katrilyon kaynak aktardıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sağlıkta 24'ü hastaneden oluşan toplam 94 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Halen 8 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Şimdi bunlardan bir tanesi, müjdeyi veriyorum, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni de inşallah kuruyoruz. Erzurum, şehir hastanesi konforuyla tanışacak.



Ayrıca 250 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'nin inşası da sürüyor. Erzurum'da 10 bin konut projesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İmar barışıyla 46 bin 503 Erzurumlu kardeşimizin sıkıntısını çözdük. 450 yıllık Rüstem Paşa Kervansaray'ı ve Ali Paşa Cami'nin gümrük hanı ve gümrük hamamının da içinde olduğu toplam 89 ata yadigarı eserimizi restore ettik."



Erdoğan, Yakutiye'deki Mahmudiye Cami, Mahmudiye Medresesi ve Köse Ömer Ağa Camisi'nin restorasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.



Ulaşımda Erzurum'u 49 kilometre bölünmüş yoldan aldıklarına, 557 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, Kars-Selim-Horasan yolunu, Erzurum-Tortum yolunu, Erzurum-Tekman-Köprüköy-Hınıs ayrımı yolunu, Hınıs-Bartu ayrımı, Karaçoban- Aktuzla yolunu, Karaurgan-Sarıkamış ayrımını ve Gaziler-Şenkaya ayrımı yolunu bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.



"GÜZERGAH 41 KİLOMETRE KISALMIŞ OLACAK"



Pirinkayalar Tüneli'ni, Narman köprülerini, Aşkale-Erzurum yolundaki çalışmaları, Ayrım-Olur-Ardanuç yolunu ve Oltu-Göle ayrımı, Şenkaya-Sarıkamış ayrımı yolunu da bu yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:



"112 kilometrelik Erzurum ayrımı İspir yolunun 57 kilometresini, İspir Tüneli'ni ve Özbağ Tünelleri'nden birini tamamladık. Erzurum-İspir güzergahındaki Dallıkavak Tüneli'nde ve ikinci Özbağ Tüneli'nde çalışmalarımız devam ediyor. Ovit Tüneli'ni bitirdik, bu tünelle Erzurum'u Karadeniz'e bağladık.



Toplam bir buçuk katrilyon lira maliyeti olan Erzurum-Aşkale ayrımı ve İspir yolunda Kırık Tüneli ve bağlantı yollarını da seneye bitiriyoruz. Kırık ve Dallıkavak Tünelleri'nin de tamamlanmasıyla bu güzergah 41 kilometre kısalmış olacak ve 2 saate yakın zaman tasarrufu yaşanmış olacak. Bu 3 tünel Karadeniz limanlarını doğu, güneydoğu ve Akdeniz'e bağlıyor."



Erdoğan, Köprüköy-Hınıs ayrımı-Karayazı-Elmalıdere-Tutak yolunu-Erzurum Tortum ayrımı-Oltu yolunu ve Erzurum-Pasinler-Horasan yolunu, Pasinler şehir geçişindeki çalışmaları da seneye bitireceklerini duyurdu.



Horasan-Eleşkirt yolunu ve Erzurum-Aziziye ayrımı, Çat-Karlıova-Bingöl yolunu da bir sonraki yıl tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Köprüköy-Hınıs-Varto yolunu, Tarbzon-Aşkale yolunu ve proje içindeki KOP Tünelini ise 3 yıla kadar tamamlayacaklarını söyledi.



"İSPİR'E VE KÖPRÜKÖY'E DOĞALGAZ ARZI YAPACAĞIZ"



Erdoğan, Palandöken Lojistik Merkezi'ni şehre kazandırdıklarını dile getirerek, "Erzurum il sınırları içindeki bütün demir yollarını yeniledik. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treninin etüd proje çalışmaları devam ediyor. Bu hattın tamamlanmasıyla Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı koridorumuz tamamlanacak" ifadelerini kullandı.



Erzurum'un kent içi trafiğini tramvay ile rahatlatmak için çalışmalara başladıklarına değinen Erdoğan, Erzurum Havalimanını da büyüttüklerini, bu sayede havalimanını şu anda yolcu trafiğinin 1 milyon 261 bin olduğunu bildirdi.



Erdoğan, 2004 yılında Erzurum'u doğalgazın temizliği ve rahatlığıyla buluşturduklarını belirterek, "Geçen sene 164 kilometrelik dağıtım hattı yaparak şehrimize toplam doğalgaz dağıtım hattı uzunluğunu bin 125 kilometreye çıkardık. Buradan bir müjde daha veriyorum, 2019 yılında İspir'e, 2021 yılında da Köprüköy'e doğalgaz arzı yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'a yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettiklerini, 11 baraj ve 5 gölet daha inşa edeceklerini, Hınıs'ta yapılan Başköy Barajı ile Hınıs Ovası'nda 205 dekar mümbit arazinin sulanacağını belirten Erdoğan, "İnşaatı devam eden Narman Şehitler Barajı ile 47 bin dekar arazi sulanacak. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 375 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 410 bin dekar mümbit araziyi de suyla buluşturacağız" diye konuştu.

Erzurumlu çiftçilere yaklaşık 1,5 katrilyon lira tarımsal destek verildiğini hatırlatan Erdoğan, üniversitelerin sanayicilerle el ele vererek, teknoloji ve sanayi üretmeleri için kente teknopark kurulduğunu anımsattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için vaatlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bay Kemal ne diyor? 'Ankara'da, İstanbul'da eğer biz belediyeleri alırsak, suyu ucuzlatacağız.' diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, İzmir'de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi, Muğla'da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun su. Devlet Su İşlerini devreye soktuk ve oraya su getirdik, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan, sabah iftira. Hayatı bu. Hastanelerimizle ilgili söylediği yalanlar. SSK Genel Müdürü'yken bunlar ölüleri bile rehin aldılar. Genel müdür olduğu zamanı hatırlayın, ilaç alabiliyor muyduk? Ama şimdi ilaç sorunumuz var mı?"



Erzurumlu iş insanlarına, girişimcilere 3 milyar lira yatırım teşviki verildiğini anımsatan Erdoğan, "Şehrimize verdiğimiz desteklerle 9 bin 613 kişilik ilave istihdam sağladık. 28 bin Erzurumlu iş sahibine toplam 656 milyon lira SGK prim teşviki verdik. Bu yıl merkezde ve Oltu'da iki organize sanayi bölgesi projemiz var. Buralarda üretime geçildiğinde, 9 bin kişilik bir istihdam sağlanacak. Önümüzdeki dönem inşallah Erzurum'u daha büyük hizmetlerle buluşturacağız" dedi.



Erdoğan, "Erzurum, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta 'Memleket işi gönül işi' diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile yola devam diyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



"Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP'nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Bize neyi anlatıyorlar bunlar? Bizimle yan yana geldiklerinde başka konuşuyorlar, sırtlarını döndüklerinde başka. Bizi aldatamazsınız. Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.



Biz, bugün Türkiye'nin beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tartışılsa gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. İşte bunun için biz, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz."



"TELEFONDAN HAYKIRIŞIMLA MİLLETİM SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜ"



Türkiye'nin son 6 yılda, tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok sayıda ve çok yönlü saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Bunların hiç biri de tesadüf değildi. Hiç biri de hesapsız kitapsız değildi" ifadesini kullandı.



15 Temmuz darbe girişimi akşamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından geçerek, Bakırköy Belediyesine gittiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gece 01.15'te aynı havalimanına uçakla geldim. Yanımda damadım, eşim, torunlarım vardı, onlarla birlikte geldim. 10 binler alandaydı. Türkiye genelinde milyonlar meydanlardaydı. Sağ olsunlar bir telefon mesajıyla bir telefondan haykırışımla milletim sokaklara dökülmüştü. Ve Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlayarak izliyordu, görüntülerle sabit. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur.



Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye'nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? 'Batıda AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz, Kürdistan'da da CHP ile birlikte olacağız' diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?"



"SİZİN TARİHİNİZDE, YOKLUKLAR KUYRUĞU VARDI"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün Batman'ın bir ilçesinde yaptığı konuşmayı anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Ne söylüyor? Domates, biber, patlıcan. Kime anlatıyorsun? CHP olarak sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de bunu iyi bilirsin, detayına ben girmeyim. Analarımızın, babalarımızın nüfus cüzdanlarında verilen özel kartlarda mühürler var mühürler. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları, sende de ilaç kuyrukları vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, elhamdülillah varlık kuyruğu var. Biz bu arada simsarları, komisyoncuları, 'halkımı mı sömürmek istiyorsun? Size fırsat vermeyeceğiz' diye bu adımları attık. Benim milletim de bundan çok çok memnun ve fiyatlar ne oldu? Yarı yarıya indi."



Isparta ziyaretini hatırlatan Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in kendisine "elde 400 bin ton elma var" dediğini anlattı.



Bunun üzerine kendisinin de "Görüşün, uygun bir fiyat veriyorlarsa ben hemen Hazine, Maliye Bakanıma telefon ediyorum ve bu elmayı biz çeker alır milletimize inşallah bunu satarız" dediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ne oldu? Onlarla anlaşıldı ve ummadıkları bir fiyat, '2 lira' dediler. 2 liradan onlardan aldık bu elmayı ve bu elma şu anda piyasada 3 liraya satılıyor. Nakliyesi, her şeyiyle 3 lira. Peki daha önce kaça satılıyordu? 8, 9, 10 bu fiyatlarla satılıyordu. Golden elma, starking elma, böyle kaliteli. Bay Kemal, sen bu işlerden anlamazsın. Sen hala aynı yerdesin, 9 kez seçime girdin kaybettin, koltuktan kalkamıyorsun."



Erdoğan, iktidara geldiklerinde 23,5 milyar dolar IMF'ye borç olduğunu, 2013'ün mayısında bu borcun bittiğini dile getirdi.



Bütün büyük oyunları bozduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çevremize baktığımızda, herkes bize hayran. Daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Siz yeter ki yere sağlam basın, yeter ki birbirimize inanalım. Rabbime hamd ediyorum, 'Ya Rab bizi bu millete hizmetkar kıldın'. Çünkü biz size efendi olmadık, biz size hizmetkar olduk. Hizmetkar olarak da bu yola devam edeceğiz. Rabbim inşallah bu millete, bu vatana ve din-i mübin-i İslam'a hizmet yolunda bu emanetini bizlerden alsın."