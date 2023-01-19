Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel krizleri fırsata çevirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'den Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi düzenini kurabiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor. Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz.

Devam eden yatırımları süratle bitirerek kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız. Hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görebiliyoruz. Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz.

Bu noktaya kolay gelmedik. Küresel ekonomi sistemi krizlerle kökünden sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük atılıma hazırlarken çok çaba verdik.

"TUZAKLARI BİRER BİRER BOZDUK"

Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerinde boğulan bir ülkeyken, şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz.

"GELDİĞİMİZ SEVİYE YENİ SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Sahip olduğumuz kazanımları korumamız gerekiyor. Ülkemizin söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz.

ÖNCELİK BİLİM VE TEKNOLOJİ

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli ve ilk sıralara doğru yükselmeyi hedeflemeliyiz. Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı bilim, teknoloji, AR-GE'de sürdürmedikçe hedefi yakalayamayız. Önümüzdeki dönemde bilim, teknoloji, medeniye, kültür bilincini önceliklerimizin en başına alıyoruz."

