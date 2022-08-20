Cumhurbaşkanı Erdoğan kuru üzümün alış fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan törende konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük.

Karşımızdakiler milletimize geleceği değiş sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vadediyorlar. İHA'larımız, SİHA'larımız Akıncı uçaklarımız var. Bunlarla terör örgütünü inlerinde vuruyoruz.

İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.

Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel ligin en üstüne çıkaracağız.

Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.