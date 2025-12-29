Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peşpeşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

NİJER CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, daha sonra Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.