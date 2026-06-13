Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

13.06.2026 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski

AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. 

 

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.