Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Binlerce öğrenci yarın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS ) kapsamındaki merkezi sınava girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sosyal medya paylaşımında Erdoğan, “Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: HER SINAV BİR HEDEFE AÇILAN KAPIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan şunları söyledi:



"Yarın LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Her sınav bir hedefe açılan kapıdır ancak insanı asıl ileriye taşıyan şey, bilgiye duyduğu merak ve hayallerine olan inancıdır. Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum."