Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra  ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.

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