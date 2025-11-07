Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.