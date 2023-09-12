Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

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