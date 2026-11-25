Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Hafter, Türkiye 'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmeye Hafter'in oğulları Saddam Hafter, Halid Hafter ve Bilkasım Hafter de katıldı.