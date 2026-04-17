Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderler zirvesine açığız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında barışa giden en kestirme yolun yapıcı diyalog ve diplomasi olduğunu söyledi. Tarafların da istekli olması halinde Türkiye'nin liderler zirvesine açık olacağını dile getiren Erdoğan, “Barış için her türlü desteğe hazırız.” dedi.

“DİNAMİKLERİ DOĞRU OKUMAMIZ ŞART”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Forum, küresel bir markaya dönüştü. Türkiye olarak Antalya Diplomasi Forumu'nu diplomatik temas kavramının sınırları içine hapsetmiyoruz. Bu organizasyonu, yeni etkileşim alanlarının neler olabileceği üzerine derinlikli istişarelerin yapıldığı bir akıl platformu olarak görüyoruz.

Günümüzde diplomasi yalnızca sorunların ve çıkarların müzakere edildiği bir alan olmaktan çıkıyor. Diplomasi ortak geleceğin tartışıldığı bir zemin. Bugün uluslararası sistemde yaşanan sarsıntıları yalnızca güç dengelerindeki değişimle açıklamak bizi meselenin özünden uzaklaştıracaktır. Güç dağılımı değişiyor, yeni aktörler yükseliyor, rekabet kızışıyor. Bütün bunlar bizim çok daha sert kırılmayla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Dinamikleri doğru okumamız şart. Bugün dünya güç bunalımıyla bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.

GAZZE'DEKİ SALDIRILAR

Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir. Yaralananların sayısı 172 bini geçiyor. Hayattan kopartılan çocukların sayısı 21 bini aştı. Öksüz ve yetimlerin sayısı ise 58 bini geride bıraktı. Ateşkese rağmen 754 kişi şehit oldu.

Gazze'de yaşananları yalnızca bir insani trajedi olarak okumak eksikliktir. Gazze'deki soykırım neyi görmezden geldiğini bize çok net göstermiştir. Eğer bir sistem kuvözdeki masum bebekleri kurşundan koruyamıyorsa sivillerin toplu şekilde hedef alınmasının önüne geçemiyorsa bu yapısal bir çürüme ontolojik bir tevessü değil midir?

“TAVRIMIZ NETTİR"

40 gün boyunca bölgemizi barut kokusuna boğan savaş bunun son örneği olmuştur. Pakistan sayesinde ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Sözün yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemeli. Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir. İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır. Hürmüz geçişi ile tavrımız nettir. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Hürmüz ticari gemilere açık olmalı.

“LİDERLER ZİRVESİNE AÇIĞIZ”

Türkiye, tarafların da istekli olması halinde liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır.

Türkiye, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün karşı karşıya olduğumuz müşterek sınamalar, Avrupa ile ortaklığımızın stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi korurken Birliğin istikamet sorununu aşarak kurucu önderlerinin vizyonuna sadakatle sahip çıkmasını bekliyoruz."