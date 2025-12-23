Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirten Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğini vurguladı.