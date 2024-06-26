Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, ’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail’e “artık yeter” demesi gerektiğini de belirtti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...