Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
08.12.2025 17:07
AA, İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.