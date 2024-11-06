Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’daki temaslarını tamamladı. Erdoğan buradan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a gitti

Cumhurbaşkanı , Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, buradaki temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve 'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

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