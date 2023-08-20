Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.



Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.