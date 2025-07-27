Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: "Uluslararası toplum harekete geçmeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

"ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART"

Cumhurbaşkanımız, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.