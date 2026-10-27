Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
27.10.2026 20:19
Son Güncelleme: 27.10.2026 20:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.