Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye -Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.