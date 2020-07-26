Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

26.07.2020 - 17:26 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk milletine tebriklerini ileterek, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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