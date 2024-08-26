Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tarihimizi, istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz.

"MALAZGİRT, BİR ZAFERDEN ÖTE YURT VE MEDENİYET DOĞURAN BİR İNŞA HAREKETİNİN DE BAŞLANGICIDIR"



Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Üzerinden geçen 953 yıla kadar Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Üstte mavi gök çökmedikçe kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Malazgirt bir zaferden öte yurt, medeniyet doğuran bir inşa hareketinin de bir başlangıcıdır.



"MALAZGİRT TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR"

Bu toprakları aşkla dokuduk. Fethettiğimiz her yeri camilerle medreselerle donattık. İstanbul'un Fethi'ne giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le atılmıştır. Malazgirt, Türkler ile birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşarak mübarek kanları bu topraklarda birbirine karışmıştır.